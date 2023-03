HOMEM É PRESO PELA PM COM ARMA DE FOGO E DINHEIRO FALSO EM JAGUARIÚNA

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar com uma arma e dinheiro falso, próximo ao UPA de Jaguariúna, na manhã desta segunda- feira (13).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe composta pelo sargento Leandro, cabo Alamino e sd Juliana, realizavam patrulhamento pela Av. Antonio Pinto Catão, na Vila Guilherme quando abordaram um homem em atitude suspeita conduzindo um veículo modelo EcoSport.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro do carro uma nota de R$100 falsa e um revólver da marca Rossi com a numeração raspada e seis munições. Ao ser questionado sobre o dinheiro e a arma, o mesmo confessou que a nota era falsa e sobre o revólver disse ter comprado na feira do rolo.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e moeda falsa, foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde aguarda a audiência de custódia.