Homem é preso pela Policia Municipal de Posse com drogas na Vila Esperança

Durante patrulhamento pelo bairro Vila Esperança, os Policiais Municipais de Santo Antônio de Posse, GMs Masotti e Segala, o local é conhecido pela comercialização de drogas, avistaram um suspeito em atitude suspeita.

O indiciado estava parado na via pública, ao notar a presença da viatura, escondeu um objeto na pequena abertura de um muro em uma residência e continuou a caminhar. Foi feito a abordagem, sendo com ele encontrado R$112,00 ( cento e doze reais) em notas.

Ao averiguar o local onde foi deixado o objeto, foi encontrado um recipiente plástico contendo 18 flaconetes de cocaína, questionado o homem, negou ser traficante de drogas.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado a autoridade policial onde foram realizadas pesquisas no sistemas policiais, as quais resultaram passagens criminais em desfavor do indiciado e deliberou a prisão, no artigo 33.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.