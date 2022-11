Homem é preso por furto em empresa de energia na cidade de Jaguariúna

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar (PM) acusado por furto qualificado. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 10 de novembro, na Chácara Panorama, em Jaguariúna.

A ocorrência foi atendida pela equipe I-26238, foi elaborado o BOPM: 1670/22 e BOPC: JA-8128-1/22 pelo Delegado Rubens Luiz F.H. Melo.

De acordo com as informações, foi Irradiado pelo COPOM, que um furto estava em andamento pela empresa energia elétrica, através de filmagens. Pelo local dos fatos, os agentes da PM fizeram a varredura e na parte de trás da empresa, um indivíduo estava saindo por um buraco na grade, sendo de imediato detido. Com ele estava uma bolsa contendo três medidores de energia e um transformador de corrente.

No local houve dois pontos em que o indivíduo cortou a grade para poder realizar o furto. Foi solicitado perícia no local, que será realizada durante o expediente.

Foi realizado o flagrante delito pelo crime de furto qualificado, ficando à disposição da justiça.