Homem é preso por quebra de medida protetiva e ameaça em Mogi Mirim

Na madrugada de 22 de novembro, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica em Mogi Mirim. No local, a vítima, identificada como M., relatou que seu ex-companheiro, J., estava fazendo ameaças graves, exigindo que ela retirasse a medida protetiva vigente contra ele. Segundo M., o agressor afirmou que, caso a medida não fosse revogada, ele “quebraria tudo e a mataria”.

Com o apoio do CGP2, os policiais abordaram J. no local. Durante a tentativa de prisão, o homem resistiu, mas foi contido pela equipe. Tanto a vítima quanto o acusado foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

Na delegacia, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva e ameaça, e J. permaneceu à disposição da Justiça. O caso reforça a importância das medidas protetivas e do enfrentamento firme às situações de violência doméstica.