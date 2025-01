Homem é preso por tráfico de drogas em Itapira durante operação policial

Na tarde de 17 de janeiro, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Soares, em Itapira, durante a “Operação Paz e Proteção”. A ação foi realizada por uma equipe de Radiopatrulha Móvel (RPM) em patrulhamento pela região.

Os policiais avistaram o suspeito conduzindo uma motoneta sem utilizar o capacete de maneira adequada e manuseando um celular. Após breve acompanhamento, foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao inspecionar o veículo, os agentes localizaram drogas e outros itens suspeitos.

No porta-objetos da motoneta, havia duas porções de pó branco semelhante à cocaína, totalizando 12,31 gramas. Já no compartimento interno do veículo, foi encontrado um tijolo de substância análoga à maconha, pesando 967,57 gramas. Além disso, uma pochete contendo dois celulares, R$ 50 em dinheiro e outros pertences também foi apreendida.

Em depoimento, o homem alegou que as drogas eram para consumo próprio. No entanto, ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi algemado conforme a Súmula Vinculante 11.

A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantãona Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, que confirmou a prisão em flagrante. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.