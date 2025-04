PREVISÃO DE CHUVA CANCELA AÇÃO CONJUNTA DO ‘DESENVOLVE NOS BAIRROS’ E ‘JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’

A ação conjunta do projeto Desenvolve nos Bairros e do programa Jaguariúna Solidária, que aconteceria nesta sexta-feira, dia 4 de abril, das 9h às 13h, no Parque Serra Dourada, foi cancelada devido à previsão de fortes chuvas.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios e pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna levaria diversos serviços e oportunidades aos moradores da região do bairro Nassif.

Ainda não há nova data para a realização do evento.