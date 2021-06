Homem é procurado por cometer crime no DF e GO

Um homem suspeito de matar uma família no Distrito Federal é procurado por várias forças de segurança neste domingo (13). Equipes das polícias civil e militar da capital federal e de Goiás, além da Polícia Federal, realizam buscas desde a noite de ontem até a noite de hoje numa região de matagal de Cocalzinho (GO), no Entorno de Brasília. Nas redes sociais, o caso ganhou fama como sendo de um “serial killer em Brasília”.

“As 17 fazendas locais estão ocupadas por forças policiais para garantir a segurança da população”, informou a Polícia Militar do DF na tarde de hoje. “As tropas estão no local fazendo o cerco”.

As investigações apontam que L.B.S., 33 anos é o principal suspeito de cometer o crime. Ele teria invadido a casa da família com intenção de roubar, mas acabou matando as vítimas após elas reagirem, por volta de 2h do dia 8 de junho.

Cláudio Vidal, de 48 anos, e os dois filhos de Cleonice, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15 também foram assassinados. Os três foram encontrados com marcas de tiros e facadas.

Ao perceber a tentativa de arrombamento da porta, Cleonice chegou ligar para parentes para pedir ajuda. O irmão dela contou na delegacia que mora próximo da chácara e que chegou cerca de 10 minutos após a ligação, mas o cunhado e sobrinhos já estavam mortos.

L. é foragido da Justiça. Ele foi condenado por um homicídio na Bahia, além de ser investigado por crimes de estupro, roubos no Distrito Federal e em Goiás.