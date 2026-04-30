Alunos da rede municipal de Holambra recebem uniformes mais confortáveis e com novas cores

A Prefeitura de Holambra entrega a partir desta quinta-feira, dia 30 de abril, novos uniformes escolares para estudantes da rede municipal de ensino. Ao todo, 2.288 alunos serão contemplados, desde crianças atendidas no berçário até estudantes da Educação de Jovens e Adultos.

O kit contém 9 itens e foi planejado para atender a rotina escolar ao longo de todo o ano letivo, oferecendo conforto, praticidade e mais durabilidade no uso diário. Entre as peças entregues estão camisetas de manga curta, camisetas de manga longa, bermudas ou short-saia, calça e jaqueta de moletom.

Neste ano, os uniformes chegam com melhorias importantes. As cores foram atualizadas para tons mais escuros, com camiseta e jaqueta em cinza e calça e bermuda em verde. Outra novidade é a inclusão de camiseta de manga longa e a utilização de moletom flanelado, garantindo mais conforto aos alunos nos períodos de temperaturas mais baixas.

De acordo com o diretor municipal de Educação, Henrique Mazotti, as mudanças foram definidas a partir de uma análise prática da rotina escolar e das necessidades das famílias. “Buscamos um uniforme mais funcional, resistente e adequado ao dia a dia dos estudantes. As novas cores ajudam na conservação das peças e os materiais escolhidos oferecem mais conforto durante todo o ano.”

O prefeito Fernando Capato destacou que a entrega representa investimento direto nas famílias e no fortalecimento da educação pública municipal. “Sabemos da importância que o uniforme tem na rotina de quem estuda e também no orçamento das famílias. Por isso trabalhamos para garantir kits completos, de qualidade e pensados para atender nossos alunos com conforto e praticidade.”

Além de representar economia para os responsáveis, o uniforme contribui para a identificação dos estudantes, reforça a segurança no ambiente escolar e promove padronização na rede municipal de ensino.