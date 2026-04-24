Rodada decisiva define classificados para Série Prata do futebol em Jaguariúna

Jogos deste domingo vão definir os oito times que avançam para o Campeonato Amador da temporada

A cidade de Jaguariúna recebe neste domingo, 26 de abril, a rodada decisiva da Seletiva para a Série Prata do Campeonato Amador de Futebol. Os confrontos irão definir os oito times classificados para a competição desta temporada.

De acordo com o regulamento, garantem vaga os primeiros colocados de cada grupo, além dos três melhores segundos colocados ao final das três rodadas.

Após duas rodadas disputadas, o Grupo A tem liderança do Jardim Europa, com seis pontos. No Grupo B, Black Lightining e S.E. Tanquinho somam três pontos cada. Situação semelhante ocorre no Grupo C, com XII de Setembro e Paulista F.C. também com três pontos. No Grupo D, o PSG Jaguar aparece na liderança isolada, enquanto no Grupo E há empate entre Maestro F.C. e Ômega F.C., ambos com três pontos.

A rodada final será disputada em dois campos. No campo Américo Toniétti, jogam Inter e PSG Jaguar às 8h, seguido por S.E. Tanquinho contra Black Lightining, às 10h. Já no campo do Azulão, União RC enfrenta o Real Madruga às 8h, e Porto F.C encara o XII de Setembro às 10h.

A expectativa é de disputas equilibradas e definição acirrada pelas vagas, movimentando o futebol amador e reunindo torcedores para acompanhar os jogos decisivos.

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