Homem morre e mulher fica gravemente ferida em acidente na SP -191

Helicóptero Águia foi acionado para realizar o resgate de uma das vítimas

Um grave acidente aconteceu hoje, pela manhã na Rodovia SP-191 que liga os municípios de Mogi Mirim a Conchal. Por volta das 7h da manhã a condutora de um Gol cor preta, acabou perdendo o controle do veículo num acurva e a atingir um Astra, se chocando ainda de frente com um ônibus de trabalhadores rurais que vinha no sentido contrário, com 22 pessoas em seu interior.

No gol, além da motorista que ficou gravemente ferida, um homem que estava no banco do passageiro, morreu na hora.

Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Araras e Conchal foram chamadas para atender ao acidente, além do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu, Intervias e Policiais Militares Rodoviários.

Devido a gravidade dos ferimentos da mulher, o Helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para socorrê-la. A vitima após ser estabilizada pelos médicos do Samu e do Águia foi levada para o Hospital das Clínicas da Unicamp em Campinas (SP).

No ônibus, ninguém se feriu. O trânsito no local ficou lento até que as equipes da concessionária realizassem a liberação dos destroços.