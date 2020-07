Homem morre em incêndio a residência em Cosmópolis

Na madrugada deste sábado, 04, um incêndio atingiu uma residência em Cosmópolis, e deixou um homem de 51 anos morto e duas mulheres feridas, uma de 46 e outra de 79 anos. Segundo informações preliminares a casa foi completamente queimada.

O homem morreu no local, e as duas mulheres foram encaminhadas a Santa Casa de Cosmópolis, as informações repassadas pela instituição à mulher de 46 anos teve queimaduras leves e já teve alta, a senhora de 79, teve queimaduras de segundo grau e permanece internada.

Uma testemunha relatou a policia que ouviu um barulho vindo da casa e percebeu que a mesma estava em chamas. O vizinho ainda informou que o portão estava trancado e começou a chamar os moradores próximos para ajudar, momento em que uma das mulheres saiu do imóvel e abriu o portão.

O morador entrou no imóvel, mas devido a grande quantidade de fumaça não conseguiu localizar os demais moradores, a segunda mulher conseguiu sair por uma janela dos fundos da casa.

Um boletim de ocorrência foi elaborado e segundo apurado a família tinha mania de acender incenso no imóvel, o que pode ter acarretado o incêndio.

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Paulínia, Defesa Civil e Guarda Municipal de Cosmópolis foram acionados e prestaram socorro, além de agentes do Instituo Médico Legal – IML estiveram no local para realizar perícia.