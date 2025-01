Homem procurado é capturado no bairro Assad Alcici em Itapira

Na manhã do dia 17 de janeiro, uma equipe policial capturou um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais C., que era procurado pela Justiça. O caso ocorreu no bairro Assad Alcici, em Itapira.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o indivíduo saindo de uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou retornar rapidamente para o imóvel, mas foi abordado. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Por meio de consulta ao sistema COPOM, foi constatado que o homem já havia respondido criminalmente pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, havia contra ele um mandado de prisão preventiva referente à Lei Maria da Penha.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, informaram seus direitos constitucionais e o conduziram à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapira. A ocorrência foi apresentada e a Delegada determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de captura de procurado.

O homem permanece preso à disposição da Justiça.