Homem Procurado por Dívida de Pensão Alimentícia é Capturado em Mogi Guaçu

Na manhã de 3 de setembro, a equipe da Polícia Militar de Mogi Guaçu cumpriu um mandado de prisão contra J., que estava sendo procurado pela Justiça devido a uma dívida de pensão alimentícia. A captura ocorreu durante patrulhamento no bairro onde J. reside.

Os policiais avistaram o procurado em frente à sua residência, conversando com sua mãe. Diante disso, realizaram a abordagem e a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. A confirmação de que J. estava sendo procurado foi feita após consulta ao sistema via rede de rádio.

O homem foi então conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o investigador de polícia e o delegado de plantão foram informados. Após a elaboração do Boletim de Ocorrência (BOPC) o delegado cumpriu o mandado de prisão, e J. permanece à disposição da Justiça.