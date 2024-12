Homem Surta, Faz Ameaças e Tenta se Ferir com Faca em Mogi Guaçu

Caso Termina com Prisão em Flagrante

Na tarde de 18 de dezembro, um caso de ameaça entre familiares mobilizou várias viaturas da Polícia Militar em Mogi Guaçu. Atendendo a uma denúncia via COPOM, equipes se deslocaram para uma residência onde, ao chegarem, encontraram o suspeito com um corte profundo no pulso e sangrando.

De acordo com a Sra. M., mãe do indiciado, o filho, identificado como M., teve um surto repentino dentro da residência. Durante o episódio, ele ameaçou matar seu irmão, tentou arrancar o celular da mãe, anunciou que iria incendiar um veículo estacionado na garagem e, em seguida, começou a se ferir com uma faca.

A situação foi contida com a chegada dos policiais e da equipe de resgate, que prestou socorro ao suspeito e o encaminhou ao Pronto Atendimento sob escolta. As vítimas também foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a delegada titular, após análise dos fatos, autuou o indiciado em flagrante por ameaça e vias de fato.

O homem permaneceu detido e à disposição da Justiça.