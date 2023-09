Homem tem moto 0 km roubada por dupla em motocicleta próximo ao Reserva da Barra

Reportagem Susi Baião:

Um homem de 46 anos, teve sua motocicleta 0km, roubada por dois ocupantes em uma motocicleta, por volta das 19h, deste domingo (17), na Estrada que liga a cidade de Santo Antônio de Posse a Jaguariúna.

Ele trafegava com sua motocicleta modelo Bajaj Dominar D400, cor preta, ano 2023, ainda sem placa, na altura do bairro Reserva da Barra, quando dois indivíduos se aproximaram em outra motocicleta e anunciaram o assalto, o homem que estava na garupa, e portava uma arma de fogo, assumiu a direção da moto e os dois fugiram, sentido, Jaguariúna.

Segundo relato de alguns motoristas que passavam pelo local, mesmo com diversos veículos transitando pelo local, os criminosos agiram com ousadia e assustaram quem passava pelo local.

“Foi horrível, um monte de carros passando e mesmo assim pararam o cara, atravessaram a pista e pegaram a moto.”relatou um morador que passava pelo local e presenciou o crime.

A vítima compareceu ao Plantão Policial, onde foi elaborado o boletim de ocorrência para registrar o crime e informar as forças policiais sobre o ocorrido. A polícia já está empenhada nas investigações e está analisando as imagens das câmeras de segurança da região para tentar identificar e localizar os criminosos.