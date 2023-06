Homenagem à Agronomia: AEASP e Crea-SP destacam atuação de profissionais

Cerimônia Deusa Ceres 2023 aconteceu na Sede Angélica do Conselho e reconheceu contribuição de engenheiros agrônomos ao Estado

Em sua 51ª edição, a cerimônia “Deusa Ceres” deste ano, organizada pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo (AEASP), em parceria com o Crea-SP, agraciou os profissionais da área que se destacaram em 2022. O evento entregou o troféu que leva o nome da deusa da mitologia romana, que ensinou os homens a preparar a terra, plantar e colher, e as mulheres, a moer o trigo e fazer o pão. A homenagem aos profissionais da Agronomia, foi realizada nesta quarta-feira (21/06), na Sede Angélica do Conselho, com a presença de engenheiros agrônomos de diversas regiões do Estado.

“Os profissionais da Agronomia impulsionam o agronegócio, um setor tão importante para a economia do País. Parabenizo os engenheiros agrônomos pelo seu desempenho e à AEASP, por essa homenagem que há mais de meio século destaca o trabalho dos profissionais. O Crea-SP sempre estará à disposição das associações para continuarmos valorizando a área tecnológica”, frisou o presidente do Crea-SP, Eng. Telecom. Vinicius Marchese.

A diretora de Educação do Conselho, Eng. Agr. Andrea Cristiane Sanches, destacou o papel da Agronomia também para a produção de alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. “É satisfatório ver todos os produtos pelos quais a nossa profissão é responsável, e que são fundamentais para a sociedade. Agradecemos a todos os engenheiros agrônomos que contribuem para um País melhor”, ressaltou Sanches.

Já o presidente da AEASP, Eng. Agr. Henrique Mazotini, enfatizou a importância da solenidade e atribuiu o crescimento agrícola ao desempenho dos profissionais. “Sabemos que a produção agrícola brasileira vem crescendo constantemente devido à aplicação de novas tecnologias, mas, essa liderança é reflexo também do trabalho dos profissionais. Por isso, parabenizamos os engenheiros agrônomos por continuarem mantendo a produção de alimentos saudáveis e a conservação ambiental”, observou Mazotini

Além do troféu “Deusa Ceres”, fazem parte da premiação também a entrega das medalhas: “Fernando Costa” e “Joaquim Eugênio de Lima”, entregues aos profissionais que se destacaram em diferentes áreas: ação ambiental, assistência técnica e extensão rural, cooperativismo, defesa agropecuária, ensino, iniciativa privada, pesquisa e paisagismo. Ao todo, oito profissionais foram agraciados com as condecorações.

“Dedico essa medalha a todas as profissionais agrônomas ou de outras áreas das engenharias, que também se dedicam à profissão, e que também merecem esse reconhecimento”, discursou a homenageada na categoria cooperativismo, com a medalha “Fernando Costa”, Eng. Agr. Neli Antonia Meneghini, que pediu ao público para, simbolicamente, aplaudir todas as mulheres da área tecnológica.

O troféu Deusa Ceres foi entregue por meio de duas indicações: uma é a nova categoria de engenheiro agrônomo da paz, e a outra, de engenheiro agrônomo do ano. A premiação inédita foi entregue ao Eng. Agr. Alysson Paolinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021 pelo uso de novas tecnologias para a produção de grãos no cerrado brasileiro.

O vencedor na categoria de engenheiro agrônomo do ano foi o Eng. Agr. João César Meneghel, que participou da fundação do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), e idealizador do Sistema Campo Limpo – Logística Reversa das Embalagens Vazias Pós Consumo de Defensivos Agrícolas, que deu origem à primeira fábrica do mundo que produz embalagem para defensivo reciclada.

João César foi representado na cerimônia pelos filhos. “É um grande orgulho receber essa homenagem pelo meu pai, pois vimos como esse projeto, de embalagem reciclada para defensivos, passou por desafios e questionamentos sobre sua viabilidade, mas que se tornou realidade. Meu pai brinca que a profissão dele é ser um médico das plantas. Portanto, é muito especial ver esse reconhecimento pelos próprios colegas de profissão”, concluiu o Adm. João César Meneghel Filho.

