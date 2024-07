Homenagem a Monsenhor José Nardin

No coração de Mogi Mirim, um evento marcou a inauguração do busto dedicado a Monsenhor José Nardin, figura que deixou um impacto na cidade e nas comunidades por onde passou ao longo de sua vida dedicada ao sacerdócio. Localizado na Praça Rui Barbosa, de frente para a igreja Matriz de São José, o busto é um símbolo de reconhecimento e gratidão pela sua contribuição.

Nascido em 8 de julho de 1915 em Piracicaba, Monsenhor José Nardin foi ordenado sacerdote em 1938 e desde então dedicou-se fervorosamente ao serviço da Igreja.

Carlos Roberto Sandy, um dos participantes ativos na iniciativa do busto, compartilhou a inspiração por trás do projeto durante nossa entrevista. Ele me contou que foi a partir de uma conversa informal, em meados de 2019, na casa do Monsenhor Paiva que nasceu a ideia de homenagear o Monsenhor José Nardin de forma tão significativa. Com o apoio e a coordenação de Gerson Rossi e uma arrecadação liderada por Luiz Cotrin, o projeto tornou-se realidade, superando desafios e contratempos ao longo do caminho.

O busto é uma obra de arte confeccionada por Paulo Henrique Longato, feita em resina e pedra. O artista descreve o processo de criação como uma oportunidade única e destacou o uso de materiais que conferem uma qualidade única à obra.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da orquestra da Banda Lyra e discursos emocionantes que ressaltaram a importância do legado do homenageado. Gerson enfatizou a importância do monsenhor como líder espiritual e visionário responsável por muitas realizações na cidade, incluindo a supervisão do acabamento da igreja matriz de São José, acompanhando de perto cada detalhe desse projeto. Dessa forma, o busto ficará instalado de frente para a igreja, como se estivesse admirando a estrutura.

Além disso, o monsenhor fundou o Educandário Nossa Senhora do Carmo, um local que reflete seu compromisso com o desenvolvimento integral das pessoas. Sacrificou sua própria casa paroquial para dar espaço a instituição, demonstrando seu amor pela educação e pelo bem-estar das crianças.

Durante a inauguração do busto, em seu discurso, Mauro Nunes, reiterou a justiça da homenagem, destacando que a obra é um presente para todos que reconhecem e valorizam a contribuição excepcional do monsenhor para a comunidade. Com a instalação na praça central da cidade, Mogi Mirim celebra seu passado e inspira futuras gerações a seguir o exemplo de dedicação, de serviço e de amor ao próximo deixado por ele.

Para mim, este é um exemplo de algo muito maior. O Monsenhor José Nardin foi um testemunho vivo de como uma vida bem vivida pode ecoar através do tempo, continuando a influenciar e inspirar aqueles que param para contemplar sua obra e seu legado. Relembrar sua vida agora é nos inspirar a nunca esquecer que pessoas boas são exemplos a serem seguidos. Vamos juntos fazer o bem.

Boa semana a todos e fiquem com Deus!