Homens abandonam rapaz morto em PS de Engenheiro Coelho

Um rapaz de 29 anos de idade foi abandonado por três homens em um carro no Pronto Socorro da cidade de Engenheiro Coelho no final da noite deste sábado (26).

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Civil, agentes da Guarda Municipal de Engenheiro Coelho foram acionados a comparecerem ao PS da cidade. No local, um médico que trabalha na emergência, relatou que três homens chegaram com um rapaz e o deixou sob cuidados médicos, porém, os enfermeiros relatam que a pessoa já não possuía mais sinais vitais, ou seja, foi entregue morto pelos homens.

Os policiais realizaram a revista pessoal no cadáver e foram encontrados 8 ‘pinos’ de cocaína vazios e um outro com cheio do pó branco.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana para saber qual foi a causa da morte do rapaz.