Homens são detidos por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Guaçu

Na tarde de domingo, 29 de setembro, em Mogi Guaçu, dois homens foram detidos por porte ilegal de arma de fogo após uma abordagem policial na Avenida José Rodrigues Neto. A equipe estava em deslocamento para atender uma ocorrência de perturbação de sossego, quando uma motocicleta Honda CG 150, ao virar na contramão, se aproximou da viatura, gerando suspeitas.

De imediato, a equipe policial abordou o veículo, momento em que o passageiro, ao descer da moto, carregava um objeto suspeito em mãos. Durante a busca pessoal, constatou-se que o item tratava-se de uma espingarda oxidada, de alma lisa, sem marca aparente, calibre 36.

Os dois ocupantes do veículo receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a delegada tomou conhecimento do caso. Foi registrado o Boletim de Ocorrência por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após o pagamento de uma fiança no valor de R$ 1.500,00, ambos foram liberados e responderão ao processo em liberdade. O veículo foi apreendido e removido ao pátio para as devidas providências.