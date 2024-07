Homicídio e Posse Ilegal de Arma de Fogo em Mogi Guaçu

Na madrugada de 13 de julho, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio em uma chácara em Mogi Guaçu. No local, M. alegou ter atirado em seu ex-marido, R. em legítima defesa. Ela relatou que sofria violência doméstica e, no momento da morte, apenas o casal estava na casa.

A vítima foi encontrada na cozinha, com dois tiros na cabeça. Logo após o incidente, a filha do casal e seu marido chegaram ao local. A área foi preservada para os trabalhos periciais, o Delegado de Polícia também compareceu no local.

No imóvel, foram encontradas várias armas e munições sem documentação, pertencentes ao falecido, incluindo:

1 espingarda calibre 28;

2 espingardas ornamentais;

1 espada;

1 revólver Rossi calibre 22 com 7 munições intactas;

38 cartuchos calibre 20;

9 munições calibre .22 festim;

10 munições calibre .22 real;

30 cartuchos calibre 28;

14 munições calibre 32;

16 munições calibre 38.

A arma do crime, um revólver Taurus calibre 32 com 5 munições deflagradas e 1 intacta, também foi apreendida.

O casal estava em processo de separação e residia em casas separadas, mas no mesmo terreno. No dia do incidente, M. tentou retirar seus pertences da residência, o que gerou uma intensa raiva em R. , que fez várias ameaças de morte e xingamentos. Por volta das 21h, começou uma briga, e às 00h, R. começou a agredi-la fisicamente, incluindo tentar enforcá-la com uma corda e desferir coronhadas. Em determinado momento, M. conseguiu pegar a arma do agressor e, quando ele foi para a cozinha pegar uma faca, ela se defendeu, efetuando os disparos fatais.

M. foi detida e permanece à disposição da justiça.