Horários Especiais do Comércio de Mogi Mirim – Final de Ano 2024

incomercio Mogi Mirim tem o prazer de divulgar os horários de funcionamento do comércio durante o período de festas de fim de ano, com o objetivo de facilitar o planejamento de comerciantes e consumidores.

Durante esta temporada, o comércio local estará operando com horários especiais para garantir que todos aproveitem ao máximo as celebrações e as compras.

Confira a programação de funcionamento:

De 02/12/2024 a 06/12/2024: fechamento do comércio às 22h;

De 09/12/2024 a 13/12/2024: fechamento do comércio às 22h;

De 16/12/2024 a 20/12/2024: fechamento do comércio às 22h;

Nos sábados, dias 07, 14, 21 e 28/12/2024, o comércio poderá ficar aberto até às 18h;

Nos domingos, dias 01, 08, 15, 22 e 29/12/2024, o comércio poderá ficar aberto das 9h às 15h;

Dia 23/12/2024: fechamento do comércio às 22h;

Dia 30/12: funcionamento em horário normal;

Dias 24/12/2024 e 31/12/2024: fechamento do comércio às 15h;

Dias 25/12/2024 e 01/01/2025: o comércio permanecerá fechado;

Dias 26/12/2024 e 02/01/2025: a abertura às 12h fica a critério do comerciante.

*Importante: É importante ressaltar que a negociação e a autorização para abertura e trabalho em dias e horários especiais se darão exclusivamente em favor das empresas que estiverem cumprindo integralmente

a Convenção Coletiva de Trabalho.

O Sincomercio Mogi Mirim agradece a compreensão e colaboração de todos os envolvidos e deseja a comerciantes e consumidores um final de ano próspero, cheio de boas vendas e realizações.