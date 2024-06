Hortitec 2024: Jacto apresenta novos equipamentos portáteis de alta performance operacional

Além de promover práticas sustentáveis com coleta de componentes eletrônicos, aempresa apresentará seus últimos lançamentos, como o pulverizador costal abateria Jacto SB-20B, equipamentos para poda e o kit de proteção Jacto PP-30

A Jacto, multinacional brasileira de máquinas, soluções e serviços agrícolas, estará presente na Hortitec 2024, entre os dias 19 e 21 de junho, em Holambra (SP). O evento é um dos maiores encontros de horticultura da América Latina, reunindo produtores, profissionais do setor e representantes institucionais dedicados à produção de flores, frutas, hortaliças e florestais.

A convite da Embrapa Hortaliças, a Jacto participará do Painel Indústria com o debate: “Panorama e Perspectivas para máquinas e equipamentos para agricultura familiar” no dia 20 de junho, às 16h30. O Gerente de Pesquisa e Tecnologia, Rodolfo Castanho, será o responsável por proporcionar a discussão e irá compartilhar sua visão sobre o tema e a atuação da Jacto no segmento.

Quem marcar presença na Hortitec poderá conferir também os últimos lançamentos da companhia, com destaque para o pulverizador costal a bateria Jacto SB-20B.

Totalmente desenvolvido pela Jacto, esse equipamento oferece design ergonômico e Lançamento: Jacto SB-20B excelente custo-benefício, sendo reconhecido pela durabilidade da bomba, que tem 5x mais vida útil que as similares do mercado, e pela disponibilidade de peças de reposição. A empresa oferece 3 anos de garantia para o produto.

Outro lançamento é o Jacto SB-18P, um pulverizador costal a bateria de alta pressão com reservatório de 18 litros, bomba de alta capacidade que atinge até 150 psi e vazão de 3,8 litros por minuto, garantido ao produtor mais agilidade na jornada de trabalho. O equipamento apresenta fácil usabilidade, um potenciômetro para ajustes finos de pressão e duas baterias de lítio-íon recarregáveis. Equipamento e baterias também contam com 3 anos de garantia.

Pensando na segurança do produtor, a Jacto apresentará seu novo equipamento de proteção individual (EPI) para aplicadores de defensivos agrícolas. O Jacto PP-30 é um kit de proteção hidrorrepelente que evita a passagem de produtos tóxicos para o interior da roupa. O modelo pode ser lavado até 30 vezes e é uma excelente opção para quem busca leveza, conforto e resistência. Equipamentos para Poda – A Jacto também lançará a tesoura de poda a bateria Jacto PB-25, com abertura de até 25 mm e design ergonômico, pesando apenas 670 g, evitando, assim, possíveis dores no punho. Com rendimento operacional 3x maior que métodos manuais, oferece versatilidade com três opções de abertura de

corte: 12,5 mm, 18,7 mm e 25 mm.

Uma bateria para várias aplicações – Um destaque adicional é a Bateria JB-1680P, com intercambialidade que permite seu uso em diversos equipamentos portáteis a bateria da Jacto. Recarregável e com vida útil de até 2.500 ciclos (aproximadamente 8 anos), ela mantém a tensão constante para pulverização eficiente. É fabricada com Li-íon (Lítio-Ion) econta com 3 anos de garantia. Pensando na economia, a Jacto permite aos produtores que já possuem equipamentos dos modelos Jacto PJB, DJB, SB, DJB-S ou GB-18 adquirir novos sem o kit elétrico e utilizar a bateria

intercambiável.

Durante a Hortitec 2024, os clientes que adquirirem qualquer equipamento portátil a bateria juntamente com um pulverizador costal Jacto SB-20 (sem kit elétrico), ganharão uma bateria de lítio-íon modelo JB-1640 e poderão concorrer a prêmios variados.

Foco em práticas sustentáveis e logística reversa

Desde 2021, a Jacto firmou uma parceria com a Green Eletron, gestora sem fins lucrativos, para operacionalizar a logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos, coletando e destinando corretamente os produtos no fim da vida útil, promovendo, assim, a economia circular.

Por isso, o estande da empresa na Hotitec 2024 será um ponto de coleta voluntária (PEV) para painéis eletrônicos, baterias e carregadores de equipamentos portáteis no fim da vida útil. “Uma das premissas da Jacto ao longo de sua trajetória é maximizar a sustentabilidade de seus produtos e processos, reduzindo o uso de recursos naturais e a geração de resíduos”, aponta Marcelo Sulpicio, Gerente da

Qualidade e Validação da Jacto.

Durante o evento, o visitante poderá levar seu item até o estande da Jacto, onde, depois de recolhidos, os resíduos serão destinados à reciclagem por meio de empresas homologadas. O retorno desses equipamentos eletrônicos vai acontecer de forma adequada no ciclo produtivo para evitar qualquer impacto negativo ao meio ambiente.