Hortitec 2024: Um Sucesso em Holambra

A 29ª edição da Hortitec, a maior feira de horticultura e fruticultura do Brasil, ocorreu nesta semana em Holambra, de 19 a 21 de junho. O evento, que teve início na quarta-feira (19), consolidou-se mais uma vez como o principal encontro do setor no país, reunindo um público estimado em 32 mil pessoas e movimentando cerca de R$ 450 milhões.

Com 500 expositores, a feira apresentou as mais recentes inovações e tecnologias voltadas para a horticultura e fruticultura. Os participantes tiveram a oportunidade de conferir uma ampla gama de produtos e serviços, desde sementes e mudas até equipamentos de alta tecnologia para o cultivo e manejo agrícola.

A edição deste ano da Hortitec destacou-se pela ênfase nas tecnologias sustentáveis e nas práticas de cultivo que visam reduzir o impacto ambiental. A agricultura de precisão, que utiliza dados e tecnologias avançadas para otimizar o uso de insumos e aumentar a produtividade, foi um dos temas centrais do evento.

Expectativas e Impactos

Com uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 450 milhões, a Hortitec 2024 não só reafirma sua importância para o setor de horticultura e fruticultura, mas também projeta um crescimento contínuo para os próximos anos. O evento é uma vitrine para o que há de mais moderno e eficiente na agricultura, e proporciona uma plataforma vital para negócios, troca de conhecimentos e desenvolvimento do setor.

A 29ª edição da Hortitec em Holambra foi, sem dúvida, um marco significativo para o setor agrícola no Brasil.

Veja fotos do evento AQUI