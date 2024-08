Hospital 22 de Outubro e APM Mogi Mirim encerram com sucesso a Semana da Saúde

Entre os dias 6 e 8 de agosto, o Hospital 22 de Outubro, em parceria com a APM Mogi Mirim, promoveu mais uma edição da Semana da Saúde. O evento gratuito e aberto ao público, foi realizado no Centro Cultural “Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e

Silva”, e incluiu uma série de palestras, com a missão de fomentar a troca de conhecimentos entre participantes e especialistas, impulsionando o avanço e a disseminação de informações sobre saúde.

O tema “Saúde Integrativa” atraiu uma diversidade de participantes, incluindo jovens estudantes e universitários de vários cursos, além de especialistas, profissionais de saúde e professores. O evento reuniu pessoas de toda a região da Baixa Mogiana,

com representantes de cidades como Mogi Guaçu, Itapira, Conchal, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Jaguariúna, Aguaí, Lindóia, Vinhedo, Holambra, Serra Negra, Araras, entre outras.

Com um total de 84% de aprovação do público, a Semana da Saúde se encerrou com chave de ouro. O evento alcançou seu objetivo de promover a saúde integrativa, além de contribuir para debates, deixando um impacto duradouro nas comunidades

participantes. A troca de conhecimento e a colaboração entre profissionais e estudantes indicam que a Semana da Saúde continuará a ser um evento significativo na região. O sucesso desta edição reafirma o compromisso do Hospital 22 de Outubro e da

APM Mogi Mirim com a promoção da saúde e bem-estar para todos.