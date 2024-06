Hospital 22 de Outubro promove campanha de conscientização contra o uso do cerol

A instituição lança a campanha “Voe Alto Sem Cortar a Vida” e convoca empresas a engajarem nesta importante iniciativa de conscientização.

O Hospital 22 de Outubro lançou a campanha “Voe Alto Sem Cortar a Vida” com o propósito de alertar a comunidade sobre os perigos do cerol e da linha chilena no uso de pipas. A iniciativa busca evitar acidentes graves decorrentes

desses materiais, que podem resultar em fatalidades, como o trágico acidente envolvendo a pequena Helena em março de 2024. Helena foi ferida no pescoço por uma linha com cerol enquanto andava de bicicleta em seu bairro na cidade

de Mogi Mirim, o que a levou a uma internação na UTI do Hospital 22 de Outubro por quase um mês.

A campanha “Voe Alto Sem Cortar a Vida” destaca a importância de práticas seguras durante a diversão com pipas e convida empresas a se unirem nesse esforço crucial de proteção à vida. Ao participar, os apoiadores terão um papel

fundamental na disseminação de informações sobre os riscos do cerol, ajudando a promover um ambiente mais seguro para todos.

Para saber mais sobre como apoiar a campanha “Voe Alto Sem Cortar a Vida”, visite a página no site do Hospital 22 de Outubro: www.hospital22deoutubro.com.br/campanha-voe-alto-sem-cortar-a-vida

Deseja se tornar um apoiador? Entre em contato!

E-mail: h22@hospital22deoutubro.com.br

Telefone e WhatsApp: (19) 3814-3400

Junte-se ao Hospital 22 de Outubro e faça parte dessa causa pela segurança de nossa comunidade!