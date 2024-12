Hospital Mário Gatti realiza pela primeira vez cirurgia de enucleação de próstata a laser

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Procedimento, para tratar doença que causa aumento da próstata, é menos invasivo do que cirurgias com cortes e tem menor risco de complicações

O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti realizou pela primeira vez, na manhã desta sexta-feira, 13 de dezembro, uma cirurgia de enucleação de próstata a laser, para tratar hiperplasia prostática benigna (HPB), doença caracterizada pelo aumento da próstata.

O procedimento, explica o urologista Fábio Thadeu Ferreira, consiste em acessar a próstata pela uretra com o auxílio de uma câmera, e retirar, com o uso do laser, a parte interna que está obstruindo o fluxo urinário. Essa parte é colocada dentro da bexiga e, com um instrumento chamado morcelador, o tecido é fragmentado e aspirado.

A vantagem do procedimento é ser menos invasivo do que as cirurgias com cortes como as abertas, laparoscópicas ou robótica, e ocorre sem perda de sangue, com tempo de internação curto, menor risco de complicações como a incontinência urinária.

Próstata

A Sociedade Brasileira de Urologia estima que cerca de 50% dos homens acima de 50 anos terão algum grau de hiperplasia benigna de próstata. Isso ocorre porque a glândula localizada abaixo da bexiga aumenta de tamanho devido ao crescimento celular excessivo.

Esse crescimento leva a dificuldade de iniciar a micção, o fluxo urinário fraco ou um jato urinário que interrompe e começa, incapacidade de esvaziar completamente a bexiga, vontade de urinar novamente logo após terminar de urinar.

Ao sentir os primeiros sintomas, é importante procurar um médico urologista. Ele fará um exame de toque retal e solicitará exames, como o PSA para facilitar a avaliação de possíveis tumores de próstata.