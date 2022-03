Hospital Municipal amplia número de cirurgias em abril

A superintendência do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR) vai ampliar o número de cirurgias no mês de abril. A medida está sendo possível após a reativação do Centro Cirúrgico da unidade nesse mês de março. Até o final da próxima semana, serão realizados 90 procedimentos de pequenas cirurgias.

Já no mês de abril estão programados 210 procedimentos de pequenas e médias cirurgias. “São cirurgias de pele, de cantoplastia, verrugas, hemangioma, pequenos tumores externos e também começaremos as de hérnia diversas, hemorróida, cisto pilonidal, entre outras”, explicou o superintendente Wagner Cezaroni.

De acordo com ele, a previsão é que entre abril e maio também sejam retomadas as cirurgias oncológicas e serão realizadas, em média, cerca de 40 cirurgias por mês. “Com a retomada das cirurgias, a gente está conseguindo atender diversos procedimentos que estavam parados por conta da pandemia da Covid-19 e nossa meta é ir ampliando o número de atendimentos”, ressaltou Cezaroni.

Além das cirurgias, o HMTR retomou nesse mês os exames de endoscopia e colonoscopia, com demanda atual de 120 procedimentos por mês. E a partir de abril, o centro cirúrgico volta a atender os serviços da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) do HM. “Serão atendidas as cirurgias oncológicas de mama, ginecológica, urológica e cirurgia geral”, reforçou.

Vale destacar que os pacientes que aguardam pelos procedimentos já estão sendo avisados sobre a retomada das atividades, pois muitos precisam de pré-operatório e avaliações.