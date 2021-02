Hospital Municipal de Jaguariúna ganha mais dois leitos de UTI

O Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna, ampliou o número de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A unidade hospitalar recebeu mais dois leitos de UTI, passando de seis para oito leitos – um aumento de 33%. Um maior número de UTIs é essencial para a reabilitação de pacientes com problemas graves de saúde, como as síndromes respiratórias e outras complicações provocadas pela Covid-19.

As duas novas UTIs foram obtidas com recursos do Governo do Estado de São Paulo. Além dessas duas unidades, a Secretaria de Saúde de Jaguariúna trabalha para que o Município consiga pelo menos mais cinco leitos de UTI.

A UTI é uma unidade hospitalar para pacientes que necessitam de cuidados intensivos por uma equipe especializada composta por profissionais de diferentes áreas, como médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Os leitos são equipados com respiradores, monitores, máscaras faciais, entre outros equipamentos.

No ano passado, o Hospital Municipal Walter Ferrari – fundado em 1994 e com 100% de atendimento SUS – recebeu as seis primeiras unidades de terapia intensiva da história do hospital.