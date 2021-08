Hospital Municipal de Mogi Guaçu retoma amanhã exames de colonoscopia e endoscopia

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos retoma nesta sexta-feira, dia 6 de agosto, a realização de dois exames com atendimento suspenso no último ano em função da pandemia: colonoscopia e endoscopia.

De acordo com o superintendente da unidade, Gildo Martinho de Araújo, o retorno será possível neste momento por conta da diminuição de casos da Covid-19, mas cumprirá todas as normas sanitárias vigentes para garantir segurança e prevenção aos pacientes.

Inicialmente, 60 exames por mês serão realizados com agendamentos feitos pela equipe do hospital, atendendo agora moradores que estavam agendados no ano passado e que tiveram a assistência adiada pelo avanço do novo coronavírus.

“Foi necessário, naquele período, suspender temporariamente uma série de serviços para que pudéssemos nos concentrar no combate à Covid-19. O Hospital Municipal se tornou uma unidade de referência no tratamento à doença. Agora, com a queda no número de internações, podemos retomar a oferta desses exames em nossas dependências”, explicou Araújo.

De acordo com ele, o número inicial de atendimentos poderá ser ampliado à medida em que a situação da pandemia for melhorando.