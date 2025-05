Hospital Municipal recebe melhorias na estrutura e reforço em equipamentos

O Hospital Municipal de Artur Nogueira tem passado por melhorias importantes com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população. Na primeira etapa das ações, o prédio recebeu nova pintura, proporcionando um novo visual ao local e tornando o ambiente mais acolhedor para pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

Além disso, recentemente, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu novos equipamentos para as unidades do município. Entre os itens, estão cadeiras de rodas, poltronas e uma maca hospitalar. O investimento visa proporcionar mais comodidade e agilidade no transporte e acolhimento dos pacientes.

“As melhorias no Hospital e nas unidades são um reflexo do nosso compromisso com uma saúde pública mais humana e eficiente. Sabemos que cada detalhe faz diferença no cuidado com as pessoas, e seguimos trabalhando com seriedade para garantir estruturas mais adequadas e um atendimento cada vez melhor”, afirmou a secretária de Saúde, Daiane Mello.

Os novos equipamentos já começaram a ser distribuídos conforme as necessidades de cada unidade. As ações integram um conjunto de investimentos realizados pela Secretaria de Saúde, que busca constantemente aprimorar os serviços oferecidos à população nogueirense.