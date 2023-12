HOSPITAL MUNICIPAL RECEBE VIDEOLARINGOSCÓPIO E OUTROS NOVOS EQUIPAMENTOS

Fotos: Ivair Oliveira

O Hospital Municipal Walter Ferrari recebeu nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, um videolaringoscópio, aparelho que auxilia na intubação de pacientes. Trata-se de um grande ganho técnico para os profissionais e de qualidade na assistência à saúde para os pacientes.

Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, o equipamento tem acoplado uma câmera de vídeo, e dessa forma, o profissional enxerga exatamente o espaço adequado para a introdução da cânula de intubação. “Assim, diferentemente do laringoscópio convencional, não é necessário olhar diretamente dentro da boca do paciente, pois é possível acompanhar tudo pela câmera. Com isso, há mais nitidez das estruturas, maior visualização e, portanto, mais facilidade no ato da intubação”, informa a secretaria.

Além desse aparelho, o hospital também recebeu outra remessa de novos equipamentos, como cadeira de rodas adulto, hamper inox, estetoscópio, maca em inox, suporte de soro inox, carrinho de emergência e cama elétrica.

Durante todo o ano de 2023, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, implantou ações com o objetivo de assegurar mais qualidade à assistência prestada aos usuários e melhorar a rotina dos profissionais por meio da renovação do parque tecnológico, tendo feito um investimento de mais de R$ 1,5 milhão.

Foram entregues diversos equipamentos, como aparelho de anestesia, equipamento de videocirurgia, camas hospitalares elétricas, balança infantil para até 15 kg, cardioversor, bombas de infusão, poltronas hospitalares, cadeiras de rodas adulto para até 120 kg, cadeiras de rodas adulto para até 160 kg, mesa ginecológica para até 150 kg, aparelhos para fototerapia neonatal, led photo, incubadoras neonatais, berços aquecidos, mesa para exame clínico com cabeceira regulável, laringoscópios adulto e eletrocardiógrafo de 12 canais, entre outros.