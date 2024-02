Hospital Municipal sediou curso de atualização em cardiologia

No último sábado, 24, a sala de reuniões do Hospital Municipal de Itapira sediou o Curso de Atualização em ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, SAVC, na tradução), em parceria técnico-científica com a American Heart Association (AHA).

A atualização foi ministrada pelo Dr. Claudio Pilon, médico e professor formado pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR e Residência Médica na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP e atual Coordenador Médico no Hospital Estadual Sumaré-HES/UNICAMP.

O Curso de Atualização em ACLS tem como objetivo aperfeiçoar as competências para o atendimento de emergências como arritmias, infarto agudo do miocárdio e situações de parada cardiorrespiratória. Todo o treinamento é baseado na simulação de situações reais, nas quais os profissionais aprimoram, na prática, suas habilidades técnicas e não técnicas, como líder ou como membro de uma equipe de alto desempenho.

O curso foi realizado pela Fundação Roberto Rocha Brito – Vera Cruz, e cada médico interessado fez a adesão. O treinamento foi realizado durante todo o sábado e, ao final, os médicos passaram por prova e aprovação.