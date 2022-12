Hotelaria da Região Metropolitana de Campinas tem 57,82%, de taxa de ocupação em novembro, aponta levantamento do CRC&VB

Campinas, 12 de dezembro de 2022 – Ao contrário das previsões

iniciais, as manifestações no início de novembro com bloqueios de

estradas na região tiveram baixo impacto na ocupação da hotelaria da

Região Metropolitana de Campinas (RMC). É o que mostra a pesquisa

mensal realizada pelo Campinas e Região Convention & Vistor Bureau

(CRC&VB). A taxa média de ocupação dos hotéis em novembro fechou

estável, com 57,82%, contra 57,58% do mês anterior. No acumulado de

2022, a taxa média até novembro é de 57,99%, acima dos 30,77% em todo

o ano de 2021 e dos 50,51% de 2019.

Douglas Marcondes, diretor de Hotelaria do CRC&VB, comenta que o

desempenho da rede hoteleira regional vem em linha ou até mesmo

superando o setor nacional, resultado da forte retomada da hotelaria no

país. Dados da Pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil

(FOHB) apontaram um crescimento na taxa de ocupação hoteleira de 67,7%

no acumulado do ano (janeiro a setembro). O destaque fica por conta das

regiões Sul e Sudeste que apresentaram alta superior ao índice

nacional.

O levantamento até outubro também analisou a ocupação hoteleira de

algumas cidades do país entre os meses de janeiro e setembro. Entre os

principais municípios visitados foram observadas altas entre 27,5% em

Vitória e 169,8% em Campinas. As cidades de São Paulo, Belo Horizonte,

Curitiba e Florianópolis apresentam percentuais acima de 70%.

Outro indicador da pesquisa mensal do CRC&VB diz respeito ao valor

médio da tarifa, que ficou estável em novembro: R$ 306, 97, contra R$

308,45 de outubro. Em novembro de 2021 a tarifa média ficou em R$

212,68.

Em relação _RevPAR,_ um indicador que evidencia a performance do

hotel, este índice foi de R$ 175,25 em novembro, contra R$ 175,80 do

mês anterior. “A manutenção do RevPar permite com que os empresários

possam planejar a recuperação dos ativos e retomada de investimento

nos próximos anos”, explica ele.

Outro dado importante do setor neste ano é o de emprego. Com os dados

positivos do turismo, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de

São Paulo elevou a previsão inicial de geração de empregos em 2022.

A nova projeção é a de criação de mais de 80 mil empregos formais

no ano, um aumento de 25% em relação aos 65 mil empregos previstos no

início do ano.

CAMPANHA

Para divulgar Campinas e região junto ao público geral de turismo,

além das feiras e eventos nos próximos anos, o CRC&VB desenvolveu um

vídeo institucional para apresentar a infraestrutura da RMC. Os vídeos

com versões em Português e Inglês têm duração de cerca de 1 minuto

e começarão a ser exibidos a partir de janeiro de 2022