Feira Popular do Livro chega a Mogi Mirim

Mogi Mirim recebe, de 1 a 20 de julho, a “Feira Popular do Livro”.

A feira vai funcionar de segunda a sábado, das 9h às 19h, na Praça “Espaço 250 anos – Valter Abrucez”, em frente ao Centro Cultural.

Esta é uma grande oportunidade para a compra de livros a preços populares. A feira conta com mais de 1.000 títulos, de todos os segmentos e para todos os gostos literários.

Todo o espaço da feira estará preparado para receber o público seguindo as recomendações do Plano SP de combate ao Covid – 19. Também haverá espaço para os autores de Mogi Mirim interagirem com o público.

Quem quiser saber mais sobre os dias e horários específicos para a interação com os autores locais, deve seguir os canais oficiais da Secretaria de Cultura e Turismo. Na página do Facebook da Secretaria será divulgada a programação completa.