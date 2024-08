Hub de inovação em ambiente acadêmico surge como aliado no processo de aprendizado

Estímulo ao empreendedorismo e cultivo de uma mentalidade inovadora estão entre os benefícios

No cenário dinâmico da inovação, os hubs estão sendo um grande destaque por sua conexão com empreendedores, pesquisadores e startups que buscam desenvolver soluções criativas e inovadoras. E tudo isso pode se potencializar caso o local escolhido para receber o hub seja o ambiente acadêmico. Afinal, esses espaços promovem troca de ideias, acesso a recursos especializados e parcerias estratégicas que aceleram o desenvolvimento dos envolvidos, podendo ter como resultado, estudantes mais engajados e projetos inesquecíveis.

“O que torna o ambiente acadêmico um espaço ideal para a atividade de um hub de inovação é o ambiente multidisciplinar, dinâmico, que já é pulsante por natureza e conecta muitas pessoas e empresas. Ou seja, já tem essa questão da criatividade, do dinamismo e da interdisciplinaridade. Tudo isso favorece o empreendedorismo, as ideias e possibilidades de atrair parceiros para esse ecossistema”, ressalta o médico Márcio Sanches, diretor de Pesquisa e Inovação do InovaEduK, hub de inovação e empreendedorismo que atua nos campi do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e no Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), ambos no interior de São Paulo.

“Um hub dentro de uma universidade também é um diferencial competitivo, ajudando a atrair negócios e novos alunos. E, se observarmos o lado dos estudantes e dos professores, tem ainda um ambiente que permite desenvolver ideias e experimentar essas funções como mentores”, destaca Sanches.

Ao contrário de hubs de inovação localizados em outros ambientes, os centros universitários têm acesso direto a uma gama de recursos acadêmicos e a expertise de professores renomados, facilitando a colaboração entre teoria e prática. Ou seja, esse ambiente não apenas acelera o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também oferece aos estudantes e pesquisadores uma plataforma para aplicar o conhecimento em projetos reais e desafiadores.

“Um hub dentro de uma universidade trás para dentro da instituição mais demandas das empresas e consegue utilizar esse ambiente riquíssimo, acadêmico, inovador, com muitas parcerias com órgãos públicos e privados. Juntamente com alunos, professores e pesquisadores é possível oferecer ainda prestação de serviço de altíssima qualidade para que essas empresas possam desenvolver suas demandas em pesquisa e inovação em todas as áreas. Essa inovação é algo fantástico”, salienta o diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Pacetta.

Mas, quais os benefícios reais do hub no ambiente acadêmico?

É fato que ter espaços como esse dentro de universidades pode cultivar uma mentalidade de inovação entre alunos e docentes, agregando inúmeras vantagens. “Inovação e pesquisa se traduzem em mais qualidade para os alunos, desenvolvem habilidades críticas, reflexivas, empreendedorismo e empregabilidade. Neste campo, os estudantes estão totalmente conectados com as empresas, indústrias e entendendo desde a graduação as reais necessidades do mercado de trabalho. Ou seja, existe uma grande aproximação do mundo real do trabalho com a academia. Além disso, o hub possibilita que a universidade entregue para a sociedade soluções inovadoras para seus problemas”, ressalta a diretora geral da UniMAX, professora Luciana Mori.

Confira abaixo alguns vantagens:

Sinergia entre pesquisa e desenvolvimento – A presença de um hub de inovação em centros universitários oferece uma plataforma única para a integração entre teoria e prática. Esse ambiente proporciona uma colaboração direta entre pesquisadores, alunos e a indústria, permitindo que as ideias acadêmicas se transformem rapidamente em soluções concretas.

Estímulo ao empreendedorismo e formação de talentos – Um hub de inovação universitário não só fomenta a pesquisa, mas também prepara os alunos para o mercado de trabalho, sendo uma fonte para inspirar o empreendedorismo. Por meio de programas de workshops e recursos de apoio, estudantes e pesquisadores são incentivados a transformar suas ideias em startups, o que ocorre atualmente com o InovaEduK que abriu inscrições para o primeiro edital de pré-aceleração e escolherá projetos para integrar o programa, por meio de mentorias quinzenais, avaliações e feedbacks.

Impacto social e parcerias estratégicas – A localização em um ambiente acadêmico facilita ainda a criação de parcerias estratégicas com empresas e instituições de pesquisa, ampliando o impacto das soluções desenvolvidas. A colaboração com o setor privado e organizações não governamentais resulta em projetos que não apenas geram valor econômico, mas também promovem melhorias sociais.

Infraestrutura de ponta e acesso a recursos – Além de todos os benefícios já citados, é importante lembrar que o ambiente acadêmico conta com laboratórios equipados com alta tecnologia, espaços colaborativos e uma vasta rede de especialistas e profissionais. Esses recursos são fundamentais para a experimentação e o desenvolvimento de projetos complexos, proporcionando aos alunos e pesquisadores as ferramentas necessárias para explorar e implementar suas ideias.

Sobre o InovaEduK

O InovaEduK foi criado para oferecer para a comunidade um portfólio de serviços e ecossistema de inovação, ajudando a impulsionar negócios, promover culturas inovadoras e desenvolver estratégias vencedoras para empresas em atividade ou para negócios em fase de ideação e startups.

Para isso, conta com áreas de coworking desenvolvidas para empresas inovadoras e startups residentes. Esses espaços possuem diferenciais exclusivos como acesso aos laboratórios, a um ecossistema multidisciplinar e à grande rede de parceiros da UniFAJ e da UniMAX. O InovaEduK oferecerá ainda uma variedade de serviços, com os programas Consultoria Corporate, Aceleração Scale-UP, Aceleração Ideação e Aceleração GetReal.