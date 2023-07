Hunter é o nome escolhido pelos internautas para o filhote da GM

Filhote tem cinco meses e é um macho da raça pastor-belga-malinois

Hunter foi o nome escolhido pelos internautas no Instagram para batizar o novo cachorro policial da Guarda Municipal. A votação foi realizada por um mês nas páginas da rede social da Prefeitura e da Guarda Municipal. Os seguidores tinham quatro opções para votar nos comentários. Foram 1.157 pessoas que deram seus palpites e Hunter venceu com 385 votos (33,3% do total); seguido de Billy, com 321; depois Thor, com 260; e Iron que ficou com 191 votos.

O filhote tem cinco meses e é um macho da raça pastor-belga-malinois. Ele já vem sendo treinado para, no futuro, ajudar a Guarda Municipal nas missões de combate ao crime e para proteger a população. Nesta primeira etapa, as atividades são lúdicas, como estímulo à caça com brinquedos e também de ambientação e socialização e ele já tem demonstrado facilidade no aprendizado.

O treinamento está evoluindo com sucesso. “Ele tem se mostrado um cachorro com uma personalidade equilibrada, nem muito bravo e nem muito manso e com boa socialização”, avalia o condutor do Hunter, o GM Fábio Risso.

A função do cão policial é acompanhar operações e atuar como farejadores de entorpecentes, de armas e de munições. Quando encontram substâncias ilícitas, por exemplo, eles deitam ao lado do objeto suspeito para chamar a atenção do guarda que o acompanha.

Além do Hunter, o Canil da Guarda Municipal de Campinas tem mais sete cães, sendo dois pastores alemães (Jin e Khorus), quatro pastores belga-malinois (Naruk, Cheddar, Flecha e Swat) e um beagle (Bart).

Os cachorros são treinados diariamente pelos seus condutores para operações de faro e também para competições.

Em maio, a equipe do Canil da GM Campinas conquistou a 2ª colocação geral no 13º Campeonato de Cães das Guardas Municipais do Brasil. O pastor-belga-malinois Cheddar, que faz parte da equipe de K9s do Canil da GM, conquistou o 1º lugar na modalidade Agilidade, 2ª posição na Abordagem e 12º em Faro.