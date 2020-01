Ibet Campinas está com matrículas abertas para especialização em Direito Tributário

Os profissionais que desejarem participar do curso poderão efetivar suas matrículas até 21 de fevereiro. As aulas serão ministradas entre os meses de fevereiro e julhoO Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de Campinas (Ibet Campinas) está com matrículas abertas para profissionais que desejam cursar a especialização lato-sensu em Direito Tributário.

As matrículas podem ser realizadas de segunda a sexta, das 9h às 18h30, até o dia 21 de fevereiro, na sede do Ibet Campinas (Rua José Guatemozin Nogueira, 25 – Cambuí). As aulas deste primeiro semestre ocorrerão entre os meses de fevereiro e julho de 2020

A pós-graduação latu-sensu em Direiro Tributário se destina ao aprofundamento teórico, técnico e prático do profissional da área. Com duração de cinco semestres e carga horária de 390 horas, o curso é composto por seminários e aulas expositivas, marcados pelo debate e pela problematização das questões em foco.

São quatro módulos teóricos e um módulo prático, com orientação para o trabalho de conclusão de curso. A cada módulo, o estudante recebe um material de apoio para permitir a atualização do conteúdo. As aulas serão ministradas na sede do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Metropolitana de Campinas (Sescon Campinas).

Para as aulas do curso, o Ibet contará com os professores Emanuele Longrova (mestre em Direito Tributário pela PUC-SP), Armando Zanin Neto (doutor pela PUC-SP e Mestre em Direito Tributário pela UNIMEP), Marcio Alexandre Ioti Henrique (doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC-SP), Luciano Burti Maldonado (mestre em Direito Tributário pela FGV), Nicholas Guedes Coppi (Mestrando em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC-SP) e José Eduardo de Paula Saran (agente fiscal de rendas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e Mestrando em Direito Tributário pela PUC-SP).

Sobre o Ibet Campinas

O Ibet está entre os principais formadores de profissionais da área tributária brasileira, tendo ocupado, em 2019, o terceiro lugar no ranking da Análise Advocacia – principal publicação do mercado jurídico nacional, que realiza levantamentos relacionados ao setor periodicamente.

As advogadas Susy Gomes Hoffmann e Sílvia Helena Gomes Piva, mestres e doutoras em Direito Tributário, são as coordenadoras do curso e sócias do tradicional escritório Gomes & Hoffmann, Bellucci, Piva, localizado em Campinas.

A instituição está presente em mais de 30 municípios brasileiros e desde 1977 é presidida pelo professor Paulo de Barros Carvalho, ligado à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.

Excelência

Um dos fatores que impulsionaram o reconhecimento do instituto ao longo dos anos, segundo a advogada e coordenadora Sílvia Piva, é a equipe de docentes, formada predominantemente por mestres e doutores do Direito Tributário.

Sílvia reforça que em cada aula é introduzido um novo tema, com situações reais enfrentadas pelos profissionais. “O conhecimento prático é essencial e visa garantir uma sólida capacitação técnica, com forte base teórica. Para complementar, oferecemos aulas expositivas com docentes renomados, que possibilitam uma dinâmica de discussões e ajudam o aluno a formar sua opinião a respeito de cada assunto”.

Serviço:

O que: Matrículas abertas para o curso de pós-graduação em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de Campinas (Ibet) / Módulo 3 – “Exigibilidade do Crédito Tributário”

Período de matrículas: de 15/01 a 21/02/2020

Horário: das 9h às 19h30

Onde: sede do IBET Campinas

(Rua José Guatemozin Nogueira, 25 – Cambuí).

Período das aulas: fevereiro a julho de 2020 (semestre)

Local onde o curso será ministrado: Sescon Campinas

(Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1.815 – Fazenda Sta. Cândida – Campinas)