ICA recebe espetáculo teatral em Mogi Mirim

Com o objetivo de ensinar as crianças de forma lúdica e divertida sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente e reforçar os benefícios da ligação entre os pequenos e seus pets, a peça teatral “Um Mundo de Aventuras” será exibida na Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente (ICA), em Mogi Mirim, no dia 17 de novembro. A programação é gratuita e acontece em dois horários: 9h30 e 13h30.

O espetáculo, que será aberto para alunos da Rede Municipal de Ensino e moradores das regiões ao entorno do local de apresentações, conta a história de dois irmãos, que junto com seus animais de estimação, vão desvendar o mistério da montanha e ajudar o meio ambiente.

A peça é uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social e do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural (PROAC) com patrocínio da Mars e Royal Canin.

“Queremos que nossos pequenos cresçam sabendo da importância de cuidar da natureza. Assim, eles se tornarão adultos conscientes e farão do mundo um lugar melhor para todos. Também acreditamos muito na influência das crianças dentro de suas casas, colaborando para que seus pais, irmãos e familiares também prestem mais atenção em seus hábitos cotidianos. Ao promover este espetáculo, o nosso objetivo é ajudar a transformar o futuro e unir forças para a construção de um país mais sustentável”, afirma Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental.

Enredo

Com duração de 50 minutos, o espetáculo conta a história de Paulinho e Duda, dois irmãos que são enviados para passar as férias na fazenda

do padrinho Chico. Um belo dia, eles olham para o topo da montanha que eles apelidaram de montanha encantada e percebem uma luz piscando e

decidem começar numa aventura emocionante: subir até o alto da montanha para descobrir de onde vinha aquela luz.

As crianças se preparam e decidem que não irão sozinhas. Para acompanhá-las nessa arriscada missão, elas resolvem levar o cãozinho Lorde e a gata Duquesa. Chegando lá, uma surpresa: eles descobrem uma nova vida existente. Quem seriam eles? São os Duendes que protegem o meio ambiente, e pedem ajuda pois há vilões que querem destruir e ofender a natureza. O espetáculo conta com muitas músicas, danças e diversão.

Para a Mars, esta ação representa a importância da relação humano-animal em diferentes cenários e também destaca seu propósito vinculado à sustentabilidade, um tema prioritário na agenda da companhia. “Sabemos o quanto os animais de estimação estão cada vez mais inseridos nos lares brasileiros e como eles auxiliam a saúde física e mental no dia a dia de nossas crianças. Colaborar com um evento como esse só fortalece nosso propósito de fazer um mundo melhor

para os pets e criar ambientes cada vez mais acolhedores e sustentáveis para que os pets sejam felizes, saudáveis e bem-vindos em todos os espaços, além de mostrar como eles fazem parte da nossa família”, afirma Marcela Cerda, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da Mars.

Sobre a Mars

A Mars é uma empresa familiar, privada, com mais de 100 anos de história e dona de algumas das marcas mais amadas do mundo, como M&M’S®️, OPTIMUM™️, PEDIGREE®️, RÁRIS®️, ROYAL CANIN®️, SKITTLES®️, SNICKERS®️, TWIX®️, UNCLE BEN’S®️ e WHISKAS®️. Sediada em McLean, no estado norte-americano da Virginia, a Mars tem faturamento global de US$ 40 bilhões provenientes de seus 4 segmentos de negócio: Petcare, Wrigley, Alimentos e Pesquisa. Cerca de 130 mil colaboradores, em mais de 80 países, estão reunidos sob os Cinco Princípios da empresa – Qualidade, Eficiência, Responsabilidade, Mutualidade e Liberdade – trabalhando diariamente, para desenvolver relações mútuas, em linha com o seu propósito de

criar o mundo de amanhã através da forma como fazemos negócios hoje.

Sobre o Instituto Eco Ambiental (IEAS)

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br

SERVIÇO

Espetáculo teatral “Um Mundo de Aventuras”

Dia 17/11

Local: ICA – Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente

Endereço: Av. Brasília nº 350 – Lot. Nova Mogi – Mogi Mirim/SP

Horários: 9h30 e 13h30