IDOSOS DA VILA DIGNIDADE TÊM ATIVIDADES FÍSICAS

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Esporte, oferece desde abril deste ano, atividades físicas para os 24 idosos que vivem na Vila Dignidade, no Jardim Murayama. As aulas, ministradas pelo professor Lucas Pilla Zorzetto, acontecem duas vezes por semana e têm o objetivo de estimular a saúde física e melhorar a saúde emocional dos idosos como ressaltou a coordenadora técnica da Secretaria de Assistência Social, Ana Paula Vitor Miquelini. ” As atividades físicas com o professor Lucas têm trazido excelentes resultados para o bem-estar físico e emocional de nossos idosos que têm vivido momentos de socialização e descontração, importantes também para esta população”.