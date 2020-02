IDOSOS DE JAGUARIÚNA ENTRAM NA FOLIA NO BAILE DE CARNAVAL DA PREFEITURA

A Prefeitura de Jaguariúna, através da secretaria de assistência social, realizou na última quarta-feira, 19 de fevereiro, o Baile de Carnaval dos Idosos. A festa contou com a participação de 120 idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Centro de Convivência de Idosos Raízes da Vida, do Centro Dia do Idoso e do Vida Ascendente.

Conforme a secretaria de assistência social, esses eventos de integração dos idosos promovem a socialização, fator fundamental para a manutenção da saúde daqueles que já chegaram a terceira idade.

Durante o baile houve a eleição do idoso mais folião e das fantasias mais bem elaboradas. Os vencedores foram:

Marilene Ferrari – mais animada

José Benatti – melhor fantasia masculina

Dulce Mosqueta – melhor fantasia feminina

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Divulgação