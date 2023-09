IDOSOS DE JAGUARIÚNA PARTICIPAM DO EVENTO ‘LONGEVIDADE’ EM SÃO PAULO

Foto: divulgação

Cinquenta idosos que participam dos serviços de fortalecimento de vínculo da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaguariúna participam nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, da 5ª edição da Longevidade Expo+Fórum, maior evento para a terceira idade da América Latina.

O evento começa hoje e segue até o domingo, dia 1º, no Expo Center Norte, na Capital. A viagem do grupo de Jaguariúna foi viabilizada por uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal do Idoso. O passeio integra a programação em comemoração ao Dia Nacional do Idoso (1º de outubro).

São Mais de 100 painéis de debates, três congressos e 250 palestras, entre outras atrações. O Longevidade Expo+Fórum tem o objetivo de aproximar o mercado e as empresas do público da melhor idade, cada vez mais ativo na dinâmica social.