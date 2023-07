Igreja do Salto passa por obras visando preservação do espaço

Considerado um dos pontos turísticos do município, a Igreja do Salto, situada na Estrada Municipal Luis Cavenaghi – que liga Eleutério a Itapirinha – está passando por obras que visam a preservação do espaço, porém mantendo as características originais de “ruínas”.

Utilizando recursos financeiros do MIT (Município de Interesse Turístico) do Governo do Estado de São Paulo, está sendo construído um muro de arrimo ao entorno, escadas e rampas de acesso, aplicação de piso intertravado, instalação de caixa d’água e também de bancos de concreto.

Os estudos para a reforma da igrejinha, que está inserida na Rota 32, foram iniciados em março de 2021. A primeira fase contemplou troca de todo o telhado, que apresentava danos estruturais. Foram substituídos o madeiramento, telhas, calhas e condutores.

Nessa segunda etapa, o trabalho no local tem investimento de R$ 359.355,09 e está sob responsabilidade da empresa Mariah Limpeza e Serviço LTDA, que foi vencedora do processo de licitação. O início da obra foi em maio e a previsão de conclusão é no primeiro semestre do ano que vem.