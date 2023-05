Igreja Matriz’ recebeu concerto sinfônico e apresentações da escola de música

Aconteceu na noite do sábado (06), mais uma edição especial de concertos da ‘Orquestra Sinfônica Municipal de Cosmópolis’ e ‘Banda Escola do Villa-Musical’, apresentados na Paróquia Santa Gertrudes, conhecida ‘Igreja Matriz’.

O concerto musical trouxe para os fiéis e convidados as apresentações dos solistas Kleberson Calanca, piano, e Isabella Nogueira, flauta transversal, interpretando temas do cancioneiro popular brasileiro.

O concerto na Igreja Matriz contempla as apresentações periódicas em recintos livres e eventos públicos, programados pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura.

Os concertos e apresentações tem como objetivo aproximar a população da Banda Municipal, Orquestra e Escola Villa-Musical, divulgando a cultura instrumental para diferentes públicos da cidade.