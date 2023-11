III Conferência Municipal de Cultura foi realizada com o tema: “Democracia e Acesso à Cultura”

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em consonância com o Conselho Municipal de Política Cultural, promoveu na noite de 25 de outubro, nas dependências da Câmara Municipal, a III Conferência Municipal de Cultura, com o tema: “Democracia e Acesso à Cultura”.

O Secretário Municipal João Paulo Nascimento destacou que a Conferência Municipal aprovou as metas que irão orientar as políticas culturais a serem desenvolvidas pelo Município de Pedreira nos anos de 2024 e 2025; Indicar as propostas de metas que serão encaminhados para a Conferência Estadual de Cultura e para Conferência Nacional de Cultura; Eleger os delegados para a Conferência Estadual de Cultura.

A Presidente do Conselho de Política Cultural de Pedreira Joice Vanini, ressaltou que durante a III Conferência Municipal de Política Cultural foram discutidos seis eixos previamente estabelecidos pelo Ministério da Cultura. “Agradecemos a participação de todos os profissionais da área de cultura de Pedreira que estiveram participando das discussões em prol da Cultura de Pedreira”, concluiu a Presidente do Conselho de Política Cultural de Pedreira.