III Conferência Municipal de Cultura será realizada no dia 25 de outubro, com o tema: “Democracia e Acesso à Cultura”

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em consonância com o Conselho Municipal de Política Cultural, estará promovendo no dia 25 de outubro, a partir das 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal, a III Conferência Municipal de Cultura, com o tema: “Democracia e Acesso à Cultura”.

O Secretário Municipal João Paulo Nascimento destacou que a Conferência Municipal irá aprovar as metas que irão orientar as políticas culturais a serem desenvolvidas pelo município de Pedreira nos anos de 2024-2025; Indicar as propostas de metas que serão encaminhados para a Conferência Estadual de Cultura e para Conferência Nacional de Cultura; Eleger os delegados para a Conferência Estadual de Cultura.

A Presidente do Conselho de Política Cultural de Pedreira Joice Vanini, ressalta que serão discutidos seis eixos previamente estabelecidos pelo Ministério da Cultura. “Convidamos todos os profissionais da área de cultura para que participem da Conferência Municipal”, concluiu a Presidente do Conselho de Política Cultural de Pedreira.