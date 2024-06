Iluminação em LED chega ao Jardim Cristina, na Zona Sul, e já são 30 bairros com a nova tecnologia

O programa de melhorias na iluminação pública segue avançando pela cidade e atingindo diferentes bairros. Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou a instalação de luminárias de LED no Jardim Cristina, na Zona Sul, onde sete ruas do bairro vão receber a nova tecnologia. A meta da Prefeitura é deixar a cidade 100% LED e a primeira região a atingir esse objetivo será a Zona Sul.

“Iniciamos na nossa gestão esse programa que visa levar iluminação em LED para toda a cidade e temos avançado muito nesses três anos e meio de governo. Pedi para a equipe finalizar a troca das luminárias na Zona Sul e teremos a primeira região 100% LED depois de muitos anos sem nenhum investimento”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED do município faz parte do programa Cidade Iluminada. Já são 30 bairros da cidade com iluminação LED, além de avenidas, praças e áreas verdes. “A melhoria traz não só economia aos cofres públicos, mas ajuda na segurança. Já temos uma cidade mais iluminada e vamos avançar ainda mais”, reforçou o prefeito.

No Jardim Cristina, o serviço começou e vai atingir sete vias do bairro: Rua João Baptista Rangel, Rua Ary Crosgnac, Rua José Fernandes, Rua Pedro Cividati, Rua Alice Franco Alves, Rua Agenor Bueno e Rua Mário Dias. O cronograma de trabalho é feito pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) por meio do Departamento de Iluminação Pública.

De acordo com balanço da Pasta, já são 30 bairros 100% LED. Nesta semana, o serviço é feito no Jardim Cristina e, depois, irá avançar para os demais bairros da Zona Sul, como os Jardins Bandeirantes e Itamaraty.

Bairros 100% LED

Jardim Cristina– em execução

Parque dos Eucaliptos

Parque dos Eucaliptos II

Parque dos Eucaliptos III

Santa Madalena

Jardim Igaçaba

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Distrito de Martinho Prado Júnior

Chácaras Alvorada

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Vila Júlia

Vila Beatriz

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena