Imesc dá início ao mutirão em Campinas para acelerar perícias de Medicina Legal

O superintendente do Instituto acompanha de perto o atendimento no Fórum

No primeiro dia de atendimentos do mutirão de perícias de Medicina Legal, realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) em Campinas em parceria com o TJ/SP, foram atendidas 41 pessoas das 66 previstas. O mutirão, que vai até sexta-feira, 11 de outubro, tem como objetivo realizar cerca de 400 perícias para aqueles que necessitam de justiça gratuita.

As perícias, que ocorrem no Fórum de Campinas, têm como foco reduzir a demanda acumulada, especialmente de processos que aguardam laudos periciais, muitos dos quais ficaram pendentes devido à pandemia de Covid-19. A ação conta com 13 peritos, responsáveis por 402 atendimentos previamente agendados.

O superintendente do Imesc, Dr. Edilson José da Costa, destacou a relevância dos mutirões em Campinas e o impacto positivo que eles têm gerado nos últimos anos. “Estamos acelerando processos de Medicina Legal, contribuindo com mais agilidade para o Judiciário e garantindo assistência à população.”

O Imesc, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, realiza perícias diversas, incluindo ações securitárias, previdenciárias e de interdição. Para garantir acessibilidade, o mutirão oferece o formato “drive-thru”, permitindo que pessoas com dificuldades de locomoção sejam atendidas diretamente em seus veículos.