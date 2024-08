IML: reforma entra na fase final de alvenaria

A reforma e ampliação do prédio do Instituto Médico Legal (IML), no Jardim Novo I, avançou para a fase final de alvenaria. Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu executa os serviços de reboque das paredes internas e externas do prédio. Para a próxima semana, já está programado o trabalho de contrapiso, no qual será aplicada uma camada de argamassa entre a base da estrutura para o nivelamento do solo antes da execução do revestimento final.

Com a ampliação do prédio do IML, que fica localizado em frente ao Cemitério do Jardim Santo, o local irá contar com uma área total de 146,81 m². Pelo projeto, está prevista a construção de quatros novas salas, sendo de necrópsia, clínica médica, exames de custódia e de presos, além de uma copa e de outros três banheiros – adaptado Portador de Necessidades Especiais (PNE), cela para presos e convencional.

O imóvel também receberá a reforma das instalações elétricas e hidráulicas e serão reconstruídas duas rampas de acessibilidade (PNE) e de transporte (carrinho de corpos).

A obra é executada por meio de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) e tem prazo de conclusão de cinco meses. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).