Implantação de complexo esportivo em Praça do Istor Luppi avança

Está em fase avançada a implantação do complexo esportivo e de lazer na Praça Luiz Roberto Orru, no bairro Istor Luppi. O local contará com parquinho, arborização, calçadas, bancos e um mini campo de futebol.

A obra está sendo executada com recursos provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva, conhecido pelo nome artístico de Tiririca, com intermediação do deputado Miguel Lombardi. O valor total da obra é de R$ 211.931,85.