INAUGURAÇÃO: A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura e o Consórcio Regional para Soluções Ambientais, o Corsam

Holambra inaugura Ecoponto para descarte correto de materiais

Holambra inaugurou nesta quinta-feira, dia 2 de maio, seu primeiro Ecoponto para entrega voluntária de materiais descartáveis, no bairro Imigrantes. A iniciativa é resultado de parceria entre a Prefeitura e o Consórcio Regional para Soluções Ambientais, o Corsam, que atende o município por meio do Condesu.

O espaço, inteiramente estruturado ao longo dos últimos meses, é indicado aos moradores para descarte gratuito de grandes objetos como entulhos de construção e móveis velhos, resto de poda e materiais recicláveis em geral. Uma ferramenta importante, de responsabilidade compartilhada, onde municipalidade, concessionária e cidadãos andam de braços dados contribuindo para uma cidade mais limpa e que zela pelo meio ambiente.

A instalação de Ecopontos, segundo o diretor municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Geraldo Veloso, também evita a proliferação de doenças, como a dengue, e de pragas urbanas. “Eles ajudam no combate ao descarte irregular e na formação de pontos viciados, que sujam o município. Tudo vai parar no local adequado e deixa também de entupir bueiros e galerias pluviais, além de não poluir o solo e a água”, disse.

Antes da solenidade, os palhaços Eco e Ponto, os divertidos agentes ambientais do Corsam, fizeram uma divertida dinâmica com alunos da rede municipal que estudam no bairro.

O Ecoponto Imigrantes funcionará de segunda a sábado, das 7h40 às 16h, na Rua Scheltinga, s/nº. O serviço é gratuito.

Veja a lista dos materiais recebidos:

– Entulho de obra e podas (até 1m³ – mais ou menos uma caixa d’água de mil litros);

– Volumosos, como camas, armários, sofás velhos;

– Eletrodomésticos e eletroeletrônicos quebrados; – Lâmpadas; – Pilhas e baterias; – Óleo usado;

– Recicláveis: Vidros, papéis e papelão, garrafas de plásticos e pets, latinhas de alumínio e ferrosos, dentre outros.